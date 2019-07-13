黃淑儀爆細仔徐肇平多女友：識多啲朋友無壞

炮製網上烹飪節目

Gigi姐自嘲是電腦白癡，家人看到她主持的烹飪節目在網上點擊率高，於是她跟經理人商量後，決定自己炮製網上烹飪節目。她表示節目會預先錄影，一個月約做8集，兒子徐肇平因忙於拍劇，暫時不會亮相節目。最近升呢做奶奶的Gigi姐，稱二仔徐肇麟和新抱平時都好忙，所以未有時間傳授烹飪技巧。

提到Gigi姐最近爆細仔徐肇平因不肯簽長約曾遭無綫雪藏，她替兒子感心痛，不過肇平現已過檔ViuTV工作比以前開心。Gigi姐關心兒子待人處事態度，「常提醒他要注意演員道德，包括不遲到和要有禮貌，鼓勵他貼地生活，多人生經歷演技才會進步。（何時母子檔拍劇？）我們都被動，等公司安排」。她又爆肇平女友多，「他常帶女友回家，做母親當然識趣避開，我認為一日未婚，識多啲朋友無壞。兒子食慣西餐不喜歡食我煮的中菜。不過感情方面不太清楚他口味，但以往見他交往的女友大多數是中國人」。

記者：林蘊兒