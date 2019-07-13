鄭秀文紅館騷開鑼 出軌許志安現身撐老婆

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

許志安（安仔）於4月16日被爆與黃心穎的車廂偷食事件後，安仔即晚開記者會向太太鄭秀文（Sammi）認錯，自認是「壞咗嘅人」，而Sammi最終選擇原諒他，攜手度過最難捱的時刻。事件發生近3個月，安仔會否現身Sammi演唱會捧場成為焦點？昨晚7時50分，身穿白恤衫、牛仔褲的安仔，在助手陪同下抵達紅館，現場粉絲見安仔立即起哄大叫，之後到開騷，都未見安仔坐在台前。

頭20分鐘換4個造型

Sammi首場演唱會獲甘比與女兒、鍾楚紅、梁詠琪等捧場。舞台設計成T字台，與第一行粉絲距離十分近，台上更佈滿不少升降機關，驚喜十足。Sammi演唱會造型一向是亮點，今次沒令粉絲失望，頭20分鐘已換了4個造型。

Sammi先以全白巨型婚紗造型，配以超高鬆高鞋亮相，獻唱《終身美麗》揭開序幕。她邊唱邊步步為營，低頭望着地行上高台。隨後有數十舞蹈員跟隨，場面熱鬧。唱到一半她高呼：「今晚第一場，所有觀眾你哋好，係咪等咗好耐？要嗌就嗌喇，因為今晚表演會一浪接一浪。」全場尖叫回應，她叫粉絲估她下一套衫是什麼顏色後，即換了粉紅色拖尾貼身裙出場，繼續唱下半首《終身美麗》。

痛過後愛情變世界之最

接着她騷苦練的弗爆身材，穿裸色性感貼身衫，赤腳唱出《裸體早餐》、《不要》、《顏色…氣味》及《十誡》，其間Sammi跨上男舞蹈員膊上，畫面大膽。之後她逐一穿回鞋、手套及外套。唱《傷》時，Sammi先將身體藏在石柱，只露出蒙着眼的頭，唱畢由石柱步出，解開眼罩露出淚痕眼妝，向歌迷說：「如果有事發生，令到你遍體鱗傷，但痛過之後，你哋嘅愛情將會變成世界之最。」便唱出歌曲《世界之最》及《宿命主義》，令人無限聯想。

食大塊拜神燒豬皮

Sammi昨午開騷前約5時45分，頭戴黃色帽、穿黑衣步出後台祈禱，希望演出順利。她之後與工作人員切燒豬，並開心食大塊燒豬皮！現場有過百粉絲圍觀，不時大叫為偶像打氣，Sammi面帶笑容向歌迷揮手。

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