《戲中戲》華倫天娜葛蒂莎逝世

華倫天娜於1940年代開始拍戲，憑《孤星淚》及《惆悵雪山空遺恨》（The Glass Mountain）嶄露頭角，之後跟不少名導演合作，包括羅拔懷斯（Robert Wise）執導的《古屋情魔》（The House on Telegraph Hill）、安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）的《女朋友》、費里尼（ Federico Fellini）的《神遊茱麗葉》等。

華倫天娜在法國新浪潮名導杜魯福（Francois Truffaut）的《戲中戲》中，扮演一名韶華漸遠的酗酒女星，為她帶來奧斯卡最佳女配角提名，雖然最終敗給《火車謀殺案》的英格烈褒曼（Ingrid Bergman），但後者致謝時曾向華倫天娜表示歉意，認為華倫天娜更值得得獎。

《象人》男星逝世

另一方面，曾在大衛連治（David Lynch）作品《象人》中扮演馬戲團虐待狂班主的費迪鍾斯（Freddie Jones），本月9日在英國逝世，享年91歲。除了《象人》之外，費迪鍾斯跟導演大衛連治多次合作，包括演出過《星際奇兵》（Dune）及《野性的心》（Wild at Heart）。大衛連治透過社交網Twitter留言悼念這名老牌男星。

至於去年中風的《兒童樂園》（Willy Wonka and the Chocolate Factory）女星丹妮絲尼卡遜（Denise Nickerson），由於身體一直虛弱，其家人決定拔走維生儀器，並於本月10日與世長辭，終年62歲。