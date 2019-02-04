BTS初上《福布斯》名人收入榜排43位 Taylor Swift年掙14.4億膺吸金女王

相隔3年後，Taylor Swift終於重上《福布斯》百大最掙錢名人榜首，主要收入源自去年舉行橫跨7個國家合共36大城市的Reputation世界巡迴演唱會，從3.45億美元（約26.9億港元）票房中獲取可觀回報，好讓她跟真人騷女星Kylie Jenner及黑人歌手姐夫Kanye West，登上年度「吸金王」三甲寶座。

《復仇者聯盟》多名演員上榜

國際知名球星美斯（Lionel Messi）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及尼馬（Neymar）分別排名第4、6及7位，世界拳王簡尼奴艾華利斯（Canelo Alvarez）則佔十大榜末。

從《福布斯》吸金榜排名可見，樂壇天王天后的掙錢能力，明顯比荷李活明星為高，《高凶浩劫》狄維莊遜（Dwayne Johnson）年掙8940萬美元（約6.9億港元）排第15位，但已是一眾演員之首；成龍則以5800萬美元（約4.5億港元）排第39位，是躋身榜上唯一華裔演員。

至於《復仇者聯盟4：終局之戰》中飾演「雷神」的基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），年掙7640萬美元（約5.9億港元）排24位，成為一眾超級英雄之首，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、聲演「火箭浣熊」的畢利谷巴（Bradley Cooper）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及首次上榜的「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd），只能排行第31至83位。

提起吸金榜新名字，韓國男團BTS去年揚威國際，不單在美國多個音樂頒獎禮獲獎，更舉行世界巡迴演唱會搵真銀，難怪短短一年已掙到5700萬美元（約4.4億港元），首次入榜即佔據第43位。