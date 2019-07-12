曬戴巨鑽牽手甜蜜照 李榮浩向楊丞琳求婚成功

楊丞琳與李榮浩於2015年初爆出戀情，當時他們未有正式回應。同年9月李榮浩在內地節目承認「戀愛中」，指女友在台灣，有時間希望在每個重要節日跟重要的人一起過，兩人的戀情亦逐漸公開。前年9月李榮浩在台北小巨蛋舉行演唱會，楊丞琳擔任嘉賓，李榮浩突然霸氣攬着女友肉緊吻面，吻到楊丞琳面也變形，害羞面紅掩臉。

李榮浩34歲生日求婚

李榮浩昨日34歲生日，楊丞琳踏入零時在社交網分享與李榮浩出海釣魚，她從後攬着男友好甜蜜，留言：「這男人今天34歲生日，生日快樂！」至上午10時半，李榮浩在社交網宣布求婚成功：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝你答應我@楊丞琳」。

李榮浩並分享兩張照片，一張是楊丞琳嘟嘴望鏡，李榮浩閉上眼睛挨着她；另一張是楊丞琳左手無名指戴上巨型鑽戒，李榮浩拖着她。據稱求婚鑽戒價值約75萬至100萬港元。「準人妻」楊丞琳昨午6時轉發李榮浩貼文回應：「每一位朋友的祝福，我們都收到了，謝謝你們！」

陳妍希叮囑李榮浩照顧丞琳

楊丞琳初戀男友小鬼送上祝賀：「恭喜丞琳、榮浩，替你們開心。」另一名舊愛王子表示：「好的事、喜事都值得被祝福。」楊丞琳閨密陳妍希叮囑李榮浩：「好好照顧我的寶貝！」

娛樂組