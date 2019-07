獲讚視覺效果出色 「娜娜」母女裝現身《獅子王》首映

【明報專訊】樂壇天后Beyonce為新版《獅子王》(The Lion King)獻聲,扮演女主角娜娜,她除了跟飾演男主角辛巴的當奴高化(Donald Glover)重唱艾頓莊(Elton John)所創作的《Can You Feel the Love Tonight》,還會為《獅子王》電影原聲大碟多主唱一首新歌《Spirit》,並於前日推出;據悉艾頓莊也會獻唱一首新歌《Never Too Late》,同樣收錄於原聲大碟內。