李兆基出殯 陳慎芝代基嫂答謝圈中好友幫忙

勸年輕人不要吸毒

陳慎芝表示為紀念基哥在慈雲山長大，所以安排喪禮和骨灰安葬於同區，所以排期比較遲。談到基嫂前日忘記帶基哥的陪葬品，他笑說：「我忙完都好攰，無特別問，可能她不想講，這是他們之間的秘密。」他又代表基嫂答謝基哥生前好友杜琪峯、劉偉強、黃秋生、徐錦江等前來拜祭，個個都有心，出錢出力幫忙。他趁機奉勸年輕人要孝順父母，不要吸毒。他指就算戒毒多年，都可能有後遺症。有學生問他身體如何？他自言戒毒40多年，現在71歲，都冇得驚。

顏仟汶感激基哥這位伯樂，當年帶她入影圈發展，覺得他為人有義氣，愛惜後輩，也教她克服心理障礙：「我小時候被舞獅嚇過，見到會好驚，被基哥笑問是否妖精，為何舞獅那麼正氣會害怕。」她指基哥病後要定時覆診，後期只能靠短訊聯絡，沒機會見面茶敘，覺得有點遺憾，希望基哥保祐基嫂堅強走下去，如有需要，她能力範圍內會支持基嫂。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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