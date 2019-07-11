遺產22億 外甥女接任掌管「日本偶像製造場」 木村拓哉悼尊尼喜多川

尊尼喜多川自上月18日在澀谷寓所暈倒後，一直在深切治療病房（ICU）留醫，延至前日下午不治，享年87歲。尊尼事務所同日發表聲明，讚揚尊尼喜多川對日本藝能界作出的貢獻。至於他的葬禮將以私人形式進行，稍後再舉行公眾追思會，讓各界見證一個時代的終結。

培育SMAP少年隊光GENJI

1931年生於美國洛杉磯的尊尼喜多川，原名喜多川擴，其父是日本駐美的僧侶，1950年日本女歌手美空雲雀赴美演出，因緣際會下認識尊尼喜多川，令他萌生進軍日本藝能界的念頭。

1962年，尊尼喜多川正式創立尊尼事務所，培育出少年隊、光GENJI、SMAP、TOKIO及嵐等橫跨半個世紀的偶像組合，對日本甚至全亞洲的演藝事業發展，影響深遠。

事實上，尊尼事務所不單經營娛樂事業，同時投資房地產，有傳1998年斥資20億日圓（約1.4億港元）購入東京澀谷區的總部大樓，如今恐怕升值多倍；另有日本傳媒推測，尊尼喜多川的個人遺產，多達至少300億日圓（約22億港元）。

尊尼喜多川死訊曝光後，旗下藝人紛紛留言悼念，前SMAP成員木村拓哉一連兩日透過微博表示：「尊尼先生，一直堅持領跑到現在，希望您可以好好休息。」以及「Show Must Go On!!」據報這是尊尼喜多川生前的金句之一。至於SMAP香取慎吾及稻垣吾郎等已離開事務所的隊友，未知有何感想；不過網民都希望尊尼事務所能夠不計前嫌，讓阿剛和另外兩名離隊成員香取慎吾及稻垣吾郎，可以出席尊尼喜多川的喪禮。

國分太一含淚憶社長教訓

另一方面，男團TOKIO成員國分太一昨日主持TBS電視台晨早節目時，提到尊尼喜多川的死前狀况，忍不住當場落淚，「在他住院期間，我和事務所的後輩經常在病房內見面，跟他們分享社長的故事，令到彼此的關係變得更親密」；他又憶述尊尼喜多川曾經教訓他，身為藝人絕對不可以在觀眾面前哭泣，「如果社長見到我哭成這個樣子，恐怕又會生氣吧？」

至於「元老級」的藝人近藤真彥亦有發表聲明，自稱「尊尼長子」的他感謝尊尼喜多川的提攜：「多謝你在我13歲那年，打電話說取錄了我，辛苦你啦，請好好休息。」將於明年解散的男團嵐成員大野智，亦向社長表示謝意。

《禮儀師之奏鳴曲》日本影帝本木雅弘，曾是尊尼事務所力捧組合苦柿隊成員，現年53歲的本木雅弘昨日亦發聲明悼念，感激尊尼喜多川這位恩人。