石原里美驚爆失戀 富豪男友搬離愛巢

文：蘇珮欣

石原里美與同齡的IT企業社長前田裕二，前年因被偷拍出國旅行，導致戀情曝光。雖然拍拖期間，一度傳出分手，但亦屢傳婚訊，據報石原里美考慮在今年12月24日、即33歲生日之前，與男友拉埋天窗。

據最新一期《女性自身》報道，石原里美去年8月搬到男友下榻的豪宅，疑似過着同居生活。有鄰居指，最近已不見前田裕二在該幢豪宅附近出沒。前田裕二的朋友亦表示，他跟石原里美已經分手，雖然二人認真交往，男方更於今年初拜會女友父母，卻因價值觀不同而各走各路。有傳前田裕二事業心重，石原里美則希望擁有更多共處時間。

活在當下最重要

該雜誌記者亦偷拍到前田裕二在本月初下班後，沒有返回與石原里美同居的大廈，改為入住東京另一豪宅新居，看來二人結「婚」不成，只好「分」手收場。

回復單身的石原里美，只好寄情工作，伙拍《戀仲》福士蒼汰及《帝一之國》志尊淳，合演TBS電視劇《天國餐館》昨晚首播。三人從早到晚不停亮相各個節目，落力宣傳新劇，其間她更透露自己現在生活很開心，「對未來感到不安，實在沒有意思，最重要是現在活得快樂」。

佐佐木希傳婚變

另一方面，2017年2月與諧星渡部健結婚的《出租天使》女星佐佐木希，去年9月誕下男嬰，榮升母親之後，最近卻有網民發現，她低調地刪除二人在社交媒體上，與渡部健宣布婚訊的唯一合照，隨即惹來婚變傳聞，雙方至今未有就傳聞作出回應。