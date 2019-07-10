太平洋小姐泳裝亮相 18歲戴可穎自認青春無敵

何紫綸望有筍盤介紹

11名候選佳麗齊穿上泳裝亮相，當中以⑦戴可穎（Vicby）及⑧陳樂憧（Donna）較出眾，前者只得18歲，是最年輕的候選佳麗。她表示已來港3年，曾於餐廳工作，在內地只讀到中三，來港才發覺讀書重要，也希望重返校園， 參選亦希望有機會入娛樂圈。可有信心勝出？她信心十足道：「有！如無信心，參加來做什麼？覺得自己最優勝是身材和年紀。（覺得自己青春無敵？）可以這樣說！」

「翻版陳偉琪」不敢選港姐

26歲陳樂憧外型樣貌似足「細龍太」陳偉琪，她表示很多朋友都說相似，但自己不覺，因對方擁E cup身材實在太好，自己只有34C，「可能我喜歡運動，本身骨架好厚，予人感覺又大隻」。她表示曾參選「工展小姐」。為何不參選港姐？她說：「其實我有想過，但選港姐太大壓力！要面對很多傳媒，很怕被批評，覺得有少少驚。」

記者：林祖傑