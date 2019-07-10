伙個唱女嘉賓影海報 賈思樂當眾與戚美珍親嘴

毛毛爆三哥登台笑料

賈思樂獲陳秀雯大讚靚仔無變樣，他感到開心，但相信是客套說話，他自認女人緣好，「不是驕傲，我很感恩，通常10次搵人幫手都中」。他說自己誠意十足，親自向每名嘉賓發錄音聲帶作邀請，單是給毛毛的聲帶已錄了20次。他自覺有天大面子請得毛毛唱歌，願陪對方唱卡拉OK練歌。

毛毛承認甚少公開獻唱，亦未揀好表演歌曲，聽到賈思樂肯陪練歌便放心。她又想起年輕時與苗僑偉（三哥）去美國登台爆的笑料：「以前好崇拜三哥，那次去登台合唱，他出場時唱了歌曲最尾段的歌詞，即是忘記歌詞，大家剛出場就完了，我笑到攬住個肚蹲低，點兜呢？他識執生，話證明我們是唱Live，這是我登台經歷最開心的一次。」三嫂亦看過毛毛與三哥該次的登台片段，她讚毛毛歌聲悅耳。楊思琦性感現身，她指服裝是大會安排，上台演出就希望安全，可以專心唱歌，免卻擔心走光的煩惱。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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