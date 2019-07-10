李兆基設靈 遺孀承諾不再結婚 羅家英徐錦江趕返港悼念

記者：柯美

攝影：孫華中

身穿黑色素服的基嫂一早到場打點，神情哀傷。基哥生前好友陳慎芝受訪時表示安息禮拜於晚上7時30分進行，由3名牧師主禮，20名詩歌班成員獻唱詩歌，選在鑽石山殯儀館進行，除遷就火葬場，更因基哥在鑽石山長大，方便街坊前來送基哥最後一程。一向低調的基嫂多謝大家關心，問她心情是否已平復？她點頭表示：「係呀。」問到基哥有什麼陪葬品？她才發覺忘記帶來。在旁的陳慎芝安慰她，表示還有時間。問基嫂未來有什麼打算？她沒回答。 陳慎芝代答說：「她會努力生活，不會再結婚。」陳慎芝又讚故友基哥是個出色演員、監製和編劇，寫歌都好叻。

羅家英：基哥好有義氣

羅家英和徐錦江結伴到場，家英哥透露徐錦江專程由內地返港出席基哥的安息禮拜，「他認真唔話得，今日下午專程由內地返港，明天就走，我都是昨日才由橫店返港。」家英哥表示1994年認識基哥，當年王晶簽了徐錦江和他後，找來基哥做他們的經理人，「基哥好照顧我們，他說話多，大條道理，但為人很好，好有義氣。（多久沒見過基哥？）已三四年，他在醫院，我都沒去探望」。已十多年沒見基哥的徐錦江說：「返回內地工作後就沒見過基哥，跟基哥相處的時間很開心，腦海記憶全停留在十多年前，都是美好的回憶，在我眼中，他是大好人。」家英哥讚基哥由黑社會變回好人，又成功戒毒，之後努力工作，對電影有興趣，歌又愈唱愈好。

海俊傑為基哥祈禱

海俊傑表示1999年離開無綫後才認識基哥，和基哥在內地合作過一些低成本電影，以前間中都會和基哥、陳慎芝一起食飯，感覺如團聚般開心。他透露已有數年沒見過基哥。對於基哥離世，會否感突然？他說：「在電視上見到基哥好瘦，知道他患病，人始終會行到這一步，他是基督教徒，我會為他祈禱，願在天國再見。他以前雖然犯錯，但很勇敢面對 ，還以身作則，向年輕人道出毒品的禍害， 勸勉年輕人不要掂毒品。」

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