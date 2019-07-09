睇完戲返香閨食消夜 呂慧儀拒認與張景淳拍拖

記者：陳釗

攝影：劉永銳

有報道指呂慧儀跟張景淳在數碼港戲院欣賞電影《阿拉丁》，睇戲期間有拖手，睇完戲便駕車搵地方食消夜，最後他們到了旺角買小食，然後返回呂慧儀在屯門的寓所，直至深夜仍未見張景淳離開。昨日呂慧儀接受訪問說：「唔係拍拖，我同我老闆（囝囝Anton）拍拖。」問當晚張景淳是否在她家過夜？她亦否認。她稱現在自己的生活就是《愛．回家》與湊仔，《愛．回家》所有人也是家人，她跟景淳是「龔水CP」，受大家歡迎很感恩，亦慶幸有工作寄託，承認跟景淳與熊家人特別熟絡。

只想專注照顧家庭及工作

問呂慧儀與張景淳有否發展機會？她說：「𠵱家唔諗住，我冇乜時間拍拖，以工作為重。」她表示不會因緋聞感尷尬而有所避忌：「食飯睇戲好平常，我們又經常一起開工收工。」問她在戲院是否有拖手？「拖咩手呀？我好多謝大家關心我的感情狀况，現在只想專注照顧家庭及工作。」她稱將來拍拖也要過囝囝一關， 因為囝囝是老闆，是她生命中最重要的人。問她囝囝是否喜歡龔燁？她說：「佢鍾意我哋每一個演員，鍾意大小姐、送水輝、細龍生及細龍太。」她說感情狀况不會多想：「我都未諗，大家就諗定先，為我緊張。」

取笑龔燁未過「試用期」

38歲的張景淳在《開心速遞》飾演龔燁成功入屋，跟熊若水由鬥氣冤家成「龔水CP」大受歡迎，劇中兩人在3月的白色情人節表白。日前呂慧儀特別為張景淳回歸《開心速遞》一周年在社交平台放閃，她開玩笑指劇中龔燁還未過「試用期」。昨日呂慧儀又在社交平台留言：「喜歡現在的生活，簡簡單單的，開開心心的，不要想太遠太遠。愛回家的每一位都是家人，有你們真好。」

滕麗名：以呂慧儀說話為準

呂慧儀訪問不時提及熊家人，劇中飾演大家姐的「熊尚善」滕麗名，被問及「龔水CP」是否戲假情真？她稱熊家人好齊心，一切以呂慧儀的說話為準。

至於劇中老豆熊樹根（劉丹）則表示不清楚事件，劇中他們就是一對，但未察覺兩人拍拖。