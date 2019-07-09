15名入圍準港姐變髮改造 黃嘉雯認戀老外 大熱Katy平常心

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：孫華中、黃梓烜

黃嘉雯（Carmaney）、馮盈盈校友楊慧敏（Mina）、梁敏巧（Maggie）及吳玥彤昨晨現身銅鑼灣髮型店「變髮」，有選美經驗的黃嘉雯作悉心打扮，明顯有備而來，但卻遲到6分鐘，她解釋因迷了路。經過兩小時理髮，她的改變不大，輕輕削薄頭髮，她已感滿意，認為保持簡單、自然就好，也對自己有信心，稱參選會全力以赴、做到最好。對於被爆有老外男友？她大方承認：「是的，已拍拖一年多，我去德國旅行時經朋友介紹認識，他現時在港工作。（是否視為結婚對象？）我每次拍拖都會這樣想。」但她否認在街上被男友摸大髀，「絕對沒這回事，相信是角度問題」。她不擔心拍拖影響選情，覺得拍拖好正常，男友也支持她參選。

楊慧敏入圍 男友興奮打氣

楊慧敏變髮後轉變較大，由長髮變為短髮，她沒有不捨，「我以前做空中服務員都是剪短髮的」。可有影相傳給男友睇新形象？她表示還未，也不擔心公開戀情惹追訪，「我都25歲了，拍拖好正常」。她稱能入選港姐非常驚喜，「入選不是必然的，要自己爭取，多謝傳媒寫得我好好」。又透露男友知道消息也興奮，傳短訊為她加油，不過參賽行程緊密，暫時未與男友慶祝。

梁敏巧自認髮質乾、曲、硬，以為髮型上可塑性低，好開心電髮尾及染淺色後，幫她去除土味，「我好滿意，因為私底下打扮好簡單，平時束髻多」。

蔡嘉欣：有否紋身睇泳裝環節

其餘11名佳麗到九龍塘髮型店，包括蔡嘉欣、楊詠彤（Katy）、黃詠柔、陳熙蕊、江雨婷、王菲、姚懿芠、廖倬竩、姚羽嘉、謝采芝及古佩玲，經一輪時間「變髮」，她們絕大部分都保留一頭長髮，只是輕輕修剪。蔡嘉欣感滿意說：「我本身頭髮好厚，現在輕盈了，多了些層次。」問到傳身上有紋身？她淡然回應：「這留待大家在泳裝環節留意。」

輕輕剪短了兩吋頭髮的Katy自覺變化不大。對於被封大熱，她抱平常心說：「大家都好靚，各有千秋，會努力準備才藝表演，多睡一點，養足精神。」

姚羽嘉獲吳岱融支持

姚羽嘉與江雨婷遲到20分鐘，她們解釋因要處理簽證。由吳岱融提名的姚羽嘉順利入圍，她說：「自己入圍後有通知吳岱融，他是我父親的朋友，他好支持我。」兩人與王菲的頭髮都是由直髮變鬈，較有新鮮感。江雨婷表示原本頭髮好黃，現染了淺棕色感覺不錯。王菲稱從未試過電鬈髮，好滿意作新嘗試，即使髮型師要她剪短頭髮，亦敢去試。下午才現身的第15名佳麗古佩玲（Kelly）稱是公司安排，「大會安排我第二日才整頭，我也不知道原因，我沒有其他合約衝突，本身在多倫多大學修讀二年級課程」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com