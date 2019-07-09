狂鬧男拍檔 網民喊罷睇 蘇施黃：藐我好過不理我

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

蘇施黃（阿蘇）做節目一向獨當一面，今次獲安排男拍檔、居港日本人和泉素行（Soko）一起拍攝，她直言不習慣：「畢竟去日本，要有人翻譯，所以就試一試，Soko個人好nice，他跟別人合作無問題，只不過遇着我這個大魔頭啫！我好快、好急，鍾意自己話事，好難跟別人合作。我覺得每個人應該要做好功課，預備好自己，如果你轉數慢、不夠勤力，我就即刻扯火。」

「粗口無播出街已經好好」

節目剪輯也強化她的鬧人特色，阿蘇說：「我真是爆粗鬧他，粗口無播出街已經好好。其實拍攝時我都會同他講，我在這行41年，這行不容易，要點樣做得好，不同年歲要轉型，不能停在20幾歲白白癡癡！」對於網民不忍Soko捱鬧，留言反擊阿蘇？阿蘇說：「我無回應，鍾意Soko就鍾意啦！我在呢行好耐，鍾意我就鍾意、不鍾意就不鍾意，我不能要逼大家鍾意，藐我又歡迎，藐我好過不理我，我又唔明，點解唔鍾意又睇我節目，上我個facebook，奇怪！」

構思做環保節目救地球

阿蘇正構思下次做關於環保的節目，因為觀察到地球病得好緊要，「年初看過瑞典報告，大家不做點事，明年地球會去到翻不到轉頭的情况，是好弊的！我絕對有責任，在這幾十年，教人食好多東西和浪費，我想做節目跟大家學改變飲食習慣，才可拯救地球」。她回想自己年輕時，只有過時過節才食雞，平時好樸素，但1970年代經濟起飛，人類愈來愈有錢，飲食愈講究和浪費，「尤其是自助餐好浪費，近年大家又要食西班牙黑毛豬、美國牛肉，好攞命」。節目中拍出海捕魚，她呼籲觀眾們收看，「訪問真漁民，問他們點睇個海洋，好Sad、好Sad」。她擔心地球資源用光，「不可以屙完拍拍籮柚就走，要別人收拾，要明白點解小朋友不開心，因為他們無希望，現在他們的希望是第二樣，如果實際一點，無希望是連食物都無」。她欣賞日本孩童環保意識強，試過追擊她浪費食物，「幾得意呀，我試幾啖品評食物，有個𡃁仔走過來講了一堆日文，翻譯跟我說，他問我點解無食完所有食物，對他們來講，是天大的錯」。

阿蘇很喜歡赴日旅遊，不過未來一段時間卻沒有出門的計劃，會全心陪伴患子宮癌的紅顏知己金燕玲對抗病魔，「金小姐做完6次化療，多謝大家支持！本月初開始做電療，應該月中就完成，但幾次電療要全身麻醉，所以要集中在香港休息多一點」。

廚房讓給抗癌金燕玲

阿蘇透露金燕玲之前做第6次化療好辛苦，由於體內積聚化療物質，影響骨痛，「她整個人謝晒！平時5、6日就可以出街，那次11日都出不到街，好弊！但過了11日，現在就好番啦，精神OK，只是甩掉所有頭髮、眼眉、眼睫毛，平時她畫眉花5分鐘，現在畫半小時都未完」。問她是否親自照顧金燕玲的飲食？她搖頭說：「她煮飯多過我，我覺得好的，對她的精神意志好，我樣樣做晒，她會無聊，現在她經常整蛋糕、煮飯，有自己餐單。」

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