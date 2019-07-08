《中坑同學會》童星癲癇發作 金馬倫保斯逝世 終年20歲

金馬倫保斯年僅9歲即入行拍戲，初登大銀幕之作是恐怖片《凶鏡》，他扮演基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）的兒子；事實上在他的童星生涯中，經常扮演不同主角的兒子，包括《鷹眼追擊》和一連兩集《中坑同學會》；金馬倫踏入青春期後，大多拍劇或電視電影，包括《小潔的保姆日記》（Jessie）及《星光繼承者》（Descendants）等，儲下不少粉絲。據悉他的社交網Instagram（IG）追隨者人數多達800餘萬，「萬人迷」碧咸（David Beckham）的兒子告魯斯和羅密歐，以及Hip Hop歌手Chris Brown，都是金馬倫IG的粉絲。

金馬倫前日才更新IG，上載了為雜誌拍攝的黑白照片，由於死訊來得太突然，不少人表示難以接受。自他的噩耗傳出後，其IG追隨者人數，暴增了百餘萬。