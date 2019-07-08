李彩華返港陪母購物歎茶 何猷君夫婦與四太光顧平民餐廳

娛樂組

何猷君今年5月中高調在上海商場向內地超模女友奚夢瑤求婚成功，日前再宣布已於內地領證結婚，奚夢瑤正式成為何家新抱，婚禮將於明年舉行，奚夢瑤現在香港定居，有傳她已懷孕。前晚有網民在微博貼相，表示在香港見到這名何家新抱和老公猷君及奶奶四太，在一間平民餐廳用膳。該名網民說：「看見四太、奚夢瑤和四太兒子（何猷君）吃飯，果然我平常老是看見的那個人就是四太。」相中的奚夢瑤跟奶奶並排而坐，猷君就坐在媽媽對面，全程有講有笑，氣氛融洽。

李彩華與母親中環開餐

35歲李彩華今年2月驚爆閃婚，老公是拍拖半年在內地做鋼鐵生意的圈外男友Eric，他們於2月初在內地領證結婚。月前她透露與老公各有各忙，靠視像通話維繫感情。她日前不用工作，返港陪媽媽逛街，兩母女與一名女友人現身中環置地廣場，她們坐在餐廳歎下午茶，李彩華胃口甚佳不停食，又滔滔不絕，傾得好開心。約1小時後，她們食飽到商場逛街購物。

鄧麗欣帶媽媽遊東京攰過拍戲

另一個孝順女鄧麗欣與男友王子愛得甜蜜，但她近日難得有假期，選擇做乖乖女，陪媽媽遊東京。前晚她在社交網上載多張和媽媽旅行的自拍合照，她還幫媽咪影靚相留念，兩母女享受不少美食及喝啤酒，玩得很開心。不過鄧麗欣笑指日本不是一個放鬆的選擇，好像比拍戲還要累。由於合照全是由她揸機自拍，故全部相片同一角度，大表無奈。