網民建議馬國明 「最好的已在你身邊」 唐詩詠：約我啦

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

無綫劇《白色強人》踏入結局篇，馬國明、唐詩詠、馮盈盈、李佳芯等主角昨日最後衝刺，宣布劇中將播出馬國明與譚嘉儀合唱插曲《Can You Hear》的中文版，稍後還會拍攝MV。該劇播出至今叫好叫座，馬國明與唐詩詠均表示有信心衝破33點收視。是否期待開拍續集？詩詠說：「我覺得不是因為套劇反應好不好，而是劇中角色還有很大空間發展，甚至我們離婚的原因都從來無講過；觀眾喜歡看這套劇很難得，如果大家可以一起再拍當然好。」馬國明說：「我也覺得不應為反應好而再開，除非故事可以發展下去就無所謂，如果很圓滿地完結，應該見好就收，寧願監製再開另一輯『強人系列』。」

為何撻不着？想不到她欠什麼

馬國明與黃心穎分手變回朋友，現在單身的馬國明，網民撥大葵扇留言望他與唐詩詠戲外也成為一對，詩詠即開口向馬國明主動出擊：「約我啦咁！都要有人約先得。」馬國明指她很忙很難約，詩詠說要照顧貓貓。網民亦向馬國明留言「最好的已在身邊」，馬國明即大讚詩詠：「咁犀利？她一向都好。」她那麼好，但多年來都撻不着欠什麼？馬國明冷笑一下，詩詠尷尬稱：「我要唔要行開一下？」說到詩詠被指是「絕世好女友」，身為「筍盤男神」的馬國明也認同：「當然啦﹗（你都是『筍盤男神』？）我是假盤。（詩詠欠什麼？太斯文？）想不到她欠什麼。」

男友幫馮盈盈練習喊得靚

日前播出馮盈盈在劇中為何廣沛喊的戲分，網民說她喊得好核突、好肉酸，問馮盈盈會否不開心？她說：「無話不開心，不過要想方法改善。有前輩講過，女演員想成功就一定要喊得好靚女，但喊得肉緊時又要就住個樣靚，我會喊不出。」

馮盈盈找男友「寶寶」幫手練習。她透露最近又刷新紀錄洗碗洗到凌晨4時半：「因為我發現同居生活可以看到大家的價值觀不一樣，如我對生活品味好有追求，飲什麼就會用什麼杯子，所以兩個人住家中有20隻杯，但他覺得做人要簡約一點，用一隻杯就足夠，曾因此有分歧，還鬧我是個很自私的人，我懷疑他想協助我，一想到他就可以很自然流淚，是一片苦心。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com