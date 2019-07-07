甘迺迪家族慶祝國慶 「星爵」基斯柏特陪老婆外母現身

瑪麗亞施賴弗的生母是前美國總統約翰甘迺迪的胞妹尤妮斯（Eunice Kennedy Shriver），也是特殊奧運創辦人；據悉甘迺迪家族每年國慶日，都會齊集他們位於麻省海恩尼斯港的大宅，瑪麗亞過往很少參與，就算今年她當演員的兒子、《日出前讓戀愛開始》柏德烈舒華辛力（Patrick Schwarzenegger）也留在加州度過國慶日，反而嘉芙蓮和基斯柏特陪伴瑪麗亞出席甘迺迪家族的國慶活動，並拍下大合照。

提起國慶日假期，傳聞樂壇小天王Justin Bieber跟名模太太Hailey，去了加州北部蒙特斯托慶祝，跟經理人Scooter Braun，觀看了當地的節慶巡遊；據悉就連《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）及其妻、《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）也在當地過節。