Alexandros香港開騷 「成龍」變禁忌

雖然Alexandros成員禍不單行，部分更負傷上陣，但他們全晚落力演出20首歌曲，包括「萬人迷」木村拓哉擔任主角的PS4遊戲《Judge Eyes：死神的遺言》主題曲《Arpeggio》，氣氛熱烈。

Alexandros主要以英語與港迷溝通，結他手白井真輝拿着「貓紙」讀出廣東話跟港迷打招呼，「我是真輝，你們好嗎？食咗飯未呀？多謝大家來我們演唱會，我好開心來到香港」。Alexandros以前曾來港演出，當時白井真輝透露喜歡成龍，隨即惹來台下歌迷噓聲連連。主音川上洋平前晚在台上重提舊事，笑言白井真輝的「偶像」不受港迷歡迎，全場歌迷隨即歡呼爆笑。

預告明年再來港

演唱會尾聲，Alexandros預告明年會再來港開騷。個唱結束後，大批樂迷遲遲不肯離去，主音川上洋平再度上台安歌，清唱了一小段《Party is over》後，樂迷才願意散場。