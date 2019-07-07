爛嘴T.O.P低調退伍

傍晚7時收工 跟粉絲握手

據悉T.O.P原定8月初退伍，但韓國當局早前縮短了兵役期。按原本規定，T.O.P退伍日期，本為7月8日，但當天是龍山工藝館休息日，所以他可提早兩日退伍。T.O.P所屬事務所YG娛樂表示，T.O.P於昨日下午工藝館關閉後，便正式結束兵役，由於他不希望為工藝館帶來不便，所以不設任何退伍儀式，完工後會安靜地回家。據報道，T.O.P昨日傍晚約7時離開工藝館，並且換過另一套服裝，明顯經過悉心打扮，雖然已表明不設退伍儀式，但面對守候多時的粉絲，T.O.P還是逐一跟他們握手，表現親民。

2017年2月，T.O.P以義警身分入伍；4個月後，T.O.P被控於2016年10月吸毒而遭強制退役，其後於去年初轉以公益兵身分完成餘下役期。

T.O.P的BigBang隊友G-Dragon、太陽及大聲，目前仍在服役。涉嫌性招待、性交易等7項罪名的勝利，其案件已移送至檢方，至於他的入伍日期則有待通知。