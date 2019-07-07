宋慧喬離婚後首現身 強顏歡笑快閃11分鐘

宋慧喬昨日下午現身三亞某大型免稅店，出席她代言的護膚品牌活動。由於這次活動是「雙宋離婚」後，喬妹首個公開活動，所以未開始已成為外界焦點。活動於下午2時開始，一早已有大批粉絲在場外聚集，喬妹的內地粉絲更準備好橫額，用英文寫上「我們一直支持你」的字句，力撐偶像。

宋慧喬於下午2時15分登場，身穿白色復古連身裙，配上長髮，造型優雅。她在台上跟粉絲打招呼，並稱首次到訪三亞，感到開心及榮幸，她又大談護膚心得，雖然未有提及私人事，但每當有粉絲呼叫她名字時，她即揮手示好，整個過程她其實表情不多，只保持有限度微笑。最後喬妹與品牌高層合照後便離開，全程約現身11分鐘。

宋父發文：「錯在我與仲基」

另一邊廂，宋仲基父親近日被指因「雙宋離婚」而感到震驚，繼而足不出戶「避世」。據韓國傳媒昨日報道，有親友收到宋父的短訊，宋父解釋近日因接受了白內障手術，不方便使用手機才跟大家失聯。對於「雙宋離婚」，他說：「一切都是我和仲基不足所致，我們會誠心替這件事畫上句號。」宋父又為宣布了令人不快的消息而道歉，並請多多守護與支持，希望大家都過得健康、快樂。

文：蘇珮欣