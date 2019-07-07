阿仔睇Marvel唔吼《白色強人》 郭晉安：佢唔知老竇搵錢辛苦

《白色強人》是郭晉安入行以來首次演正經的醫生角色，劇集近尾聲，叫好又叫座。劇集播映之初他被定為「奸角」，但有追看的觀眾漸漸覺得他是個好醫生。他說：「角色性格更深層次，以往的角色忠奸分明，比較戲劇性，今次要讓觀眾覺得角色很真實，所以大家演繹時都將各方面放到深處，而不是在表面上浮現給大家看，所以功課一定要做足，內心的對白可能比要講的對白更多，情緒變化和感情表現都要放到很深。」

著醫生袍老婆讚有型

劇中有不少英文醫學術語，均由顧問醫生作統一，這方面他有信心，原因是有張曦雯這個拍檔，他說：「有張曦雯在我身旁，她是我的助手，我經常問她發音準不準。她在芝加哥讀完書回來，她說OK，應該沒有人說不OK，如果不OK，你們就問她吧！不關我事，廣東話發音我就會提點她，互相鼓勵。」他指劇中穿上醫生袍的演員都很有型，因為全都是度身訂做，「不要似腳底按摩技師這種就可以了，我也有影了些相片回家給太太看，她也說OK、幾有型」。

兒子遺傳講反話基因

郭晉安的演技當然無可置疑，但確是未必可以做到人人欣賞，他自爆家中子女暫時應該不會選擇看他演的劇，還表明不知他拍的劇在說什麼，「兒子11歲，只喜歡看Marvel，喜歡鐵甲奇俠，睇戲見他死了就喊，我便跟他說，我知道爸爸將來不在時會怎樣了！兒子年紀還小，我經常會幻想，將來他會偷偷一次過將我過往所演的劇煲晒，便知道爸爸以前搵錢真的很辛苦，不會像現在覺得爸爸只是站着說話就搵到錢，亦不是像Marvel般打到七彩那種才叫辛苦。其實他也有看過我的作品，他是明白的，只是講笑，遺傳了我喜歡講反話的基因」。

對子女慢慢放手

郭晉安簽約王祖藍公司，北上發展機會也多了，他稱過往子女年紀還小，不希望離港工作時間太長，現在子女已慢慢長大，他亦選擇慢慢放手，早前便接下內地電視劇，「坦白講，在小朋友年紀還小時要離開他們一段長時間，確是一個折磨，現在見他們一日一日長大，亦很明白爸爸不是朝九晚五工作，雖然女兒仍較黐身，有時視像通話時都會喊，說很掛住我，這是她的性格，可能她很喜歡屋企，覺得要一家人齊齊整整才算是屋企，很傳統；相反哥哥雖然性格較含蓄，但思維就很外向，會覺得在港讀多幾年書，就要到外國讀書，遲早有一天都會離開屋企獨立，思想較西化」。

想演歷史人物角色

作為3屆視帝，是否對獎項仍有追求？郭晉安坦言：「有獎勵沒有人不想要，但不需要做每一個工作都要瞄準着這個方向去做。」

演戲多年，原來郭晉安還有角色是一直想演又未有機會演的，就是演歷史人物角色，「從來無做過。別人找你演歷史人物，首先要看到你有一份感染力，相信在未來的日子裏，自己在演戲方面的經歷愈來愈多時，就會有這個機會」。

服裝：Carbali

髮型：Niki@Headquarters

場地：香港九龍貝爾特酒店

記者：林祖傑

攝影：孫華中