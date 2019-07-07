胡杏兒順產誕第二胎 B仔Ryan重7磅8安士

胡杏兒今年1月宣布懷第2胎，她月前透露今胎都是佗B仔，Brendan將做哥哥。日前胡杏兒順產誕下Ryan，母子平安，她與老公李乘德（Phil）三年抱兩，變成四口之家。

三年抱兩 開心成農場家庭

胡杏兒與Phil昨日差不多時間在社交網宣布細仔出世的喜訊，齊齊上載一家四口手疊手的照片，透露細仔中文名是李奕霖，英文名是Ryan。杏兒留言：「Hello，李奕霖Ryan Lee，爸爸媽媽和哥哥歡迎你來到這個世界！」Phil亦留言表示兩名兒子的「奕」是跟族譜，他好喜歡Ryan這個英文名，有小皇帝的意思，他還多謝老婆杏兒。

胡杏兒回覆傳媒分享再為人母的喜悅，她說：「弟弟出世重7磅8安士，他出世時好惜住媽咪，好快手，所以我都無痛好耐，現在已回家休息。哥哥都好惜弟弟，見到他好開心、好興奮，成日叫細佬、細佬，我們這個有牛、羊和雞的農場家庭，加埋豬弟弟，多謝大家的祝福，希望好快同大家見面。」

好姊妹送金豬仔 胡蓓蔚讚可愛

「胡說八道會」的好姊妹都替胡杏兒開心，姚子羚接受《明報》訪問表示已探過BB，讚Ryan好得意，她們幾個契媽已送了金豬仔等金器給Ryan。胡蓓蔚說B仔精靈可愛，同哥哥Brendan有點相似。

娛樂組