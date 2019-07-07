夫妻檔搵銀甜蜜放閃 蕭正楠唱情歌冧翠如

笑曹永廉感動到喊

黃翠如被問到老公蕭正楠是否經常跟她唱情歌？她說沒有，指阿蕭最喜歡逛超市時跟着音樂唱歌。阿蕭說︰「不要說到我好似黐線一樣。」阿蕭透露他們之前在峇里島補辦婚禮時，才首次為太太唱歌，唱了張國榮的《為你鍾情》。問翠如有否感動落淚？阿蕭笑說︰「喊的人是伴郎曹永廉（阿廉），不知他感動還是感慨！致感言時，他說到我以後顧住太太時又喊，整個婚禮他都不開心。」翠如爆阿廉影大合照都要企中間，指結了婚跟之前沒分別，阿蕭見阿廉多過她。阿蕭投訴太太婚後是「無腳雀仔」，去完韓國、馬來西亞，稍後又與洪永城去澳洲拍特輯，這兩個月都見不到太太。

談到阿蕭和阿廉在新劇中有咀嘴鏡頭？翠如說︰「他和女藝員拍咀嘴戲都不緊張，和阿廉拍咀嘴戲當日，竟問我有沒有漱口水。」阿蕭說︰「我是給阿廉用，我個口點會臭，你知的。」阿蕭又透露之前拍攝在電車路「開大」的戲分，雖有穿肉色打底褲，但也不自在。

記者︰柯美

攝影︰黃梓烜

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