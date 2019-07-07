與黃心穎分手亦是朋友 馬國明維護舊愛：畀個機會佢

劇集《白色強人》成為近期熱門話題，帶挈劇中飾演醫生的馬國明和拍檔李佳芯掙外快機會，昨日兩人一起出席商場活動。甩拖後的馬國明即場與小朋友玩遊戲做出不同表情包，心情似乎未受失戀影響。回復單身的他說：「沒什麼好講，媒體的報道標題很難控制。常說我們是朋友，希望給她機會，大家都鬧夠了，有些反應過敏，感情事每個人都會犯錯，只想事件平息，因為過了太久，不想再周旋下去。」

「每個人都會犯錯 不要啄住佢」

馬國拒答與黃心穎有否保持聯絡，亦指大家都知心穎正身在外地讀書，與她沒有見面，覺得再答落去大家只會愈問愈多。他不明白為什麼外間將「女友」和「朋友」關係的界線劃分得太細，他多次強調仍當心穎是朋友。言語間處處表現維護，馬國明否認有心幫口為前度返港工作鋪路，暗認分手再見亦是朋友。

馬國明說：「沒有幫，也不需要幫！因為見大家的反應有少少過激，她知錯，每個人都會犯錯，不必要再周旋下去、也不應該再啄住佢！我嬲是有嬲過，但不是憤怒，又不是我殺父仇人。事件過了這麼久，已經不會嬲她，由始至終都是我的朋友，沒必要不做朋友！」他重申當日就事件首次回應時，已經講了自己想要講的，目前專心工作。

沒女生主動埋身 不認「筍盤」

馬國明被封為城中「筍盤」，他謙稱不是，自覺從沒有女生主動埋身，「筍盤」的封號是大家給他的面子。他不肯答準備好迎接新戀情未。至於女方如提出要求復合，他亦指假設性問題而拒答。

問他的「傷口」是否已癒合？他表示一直都沒事，還突然唐明醫生上身說：「已修復好自己個心，因為我是心胸肺科醫生，大家不用擔心。」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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