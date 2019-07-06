25年前，迪士尼經典動畫《獅子王》票房收近10億美元（約78億港元），由英國歌手艾頓莊（Elton John）作曲兼主唱的《Can You Feel the Love Tonight》，更贏得奧斯卡最佳電影歌曲獎，因此早在多年以前，迪士尼計劃把《美女與野獸》、《阿拉丁》等動畫改編拍成真人版電影時，又怎能缺少《獅子王》的一席？

遠赴非洲蒐集資料

為了保住《獅子王》這面金漆招牌，導演莊法維奧先以《魔幻森林》作為試金石，成功製作出令觀眾嘆為觀止、以假亂真的CG動物和森林，藉此獲得超強信心後，才宣布開拍《獅子王》。從預告片段可見，無論是廣闊平原上旭日初升的自然奇觀，抑或各種動物在草原狂奔的磅礴氣勢，在《阿凡達》金像視覺特技大師Rob Legato的監修下，幾近完美無瑕呈現出來。

樂壇天后唱主題曲

為了忠實還原非洲森林的壯麗景色，導演與攝製隊在《獅子王》開鏡前，先到肯尼亞實地蒐集資料，捕捉當地最真實的自然地貌，以及最野性的生態環境，再配合全新的Black Box Theatre Technique拍攝技術，讓聲演戲中動物的主角一邊念對白，隱藏攝影機一邊偷拍他們的表情，然後放進CG畫面，藉此達到「人獸合一」的境界。

《獅子王》擁有荷李活最尖端的攝製技術，而且在冰冷的科技背後，更有一眾演員幕後發聲，為電影增添「人氣」。《韓索羅：星球大戰外傳》男星兼歌手當奴高化（Donald Glover）與樂壇天后Beyonce，分別為男女主角「辛巴」及「娜娜」配音之餘，更會合唱經典主題曲《Can You Feel the Love Tonight》，令到電影還未開畫，已被視為下屆奧斯卡最佳電影歌曲的熱門候選。

金像作曲家再配樂

《被奪走的12年》哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）負責為辛巴的叔叔「刀疤」配音，為了阻止辛巴繼承森林之王的崇高地位，於是趁牠羽翼未豐，率先趕出森林；幸好辛巴遇上《索爆高低戀》諧星薛夫洛根（Seth Rogen）聲演的野豬「彭彭」，以及名嘴比利伊拿（Billy Eichner）配音的狐獴「丁滿」，才能走出陰霾，為日後報復作好準備。

《獅子王》動畫主題曲如《Can You Feel the Love Tonight》及《Circle of Life》，早已成為家傳戶曉的經典，更曾獲坊間選為「迪士尼電影最好聽的歌曲」；負責配樂的金像作曲家Hans Zimmer亦功不可沒，事隔四分一個世紀後，他再度為《獅子王》電影創作動人旋律，且看這位11度提名奧斯卡的音樂大師，將會為新片帶來何等驚喜。

文：張晴