預計3個月內辦妥離婚手續 宋仲基偕新片拍檔齊舉V

文：蘇珮欣

「雙宋」於上月26日向法院申請協議離婚，宋慧喬承認雙方性格不合，無法克服導致婚變；宋仲基則表示不想互相指罵，只求和平分手。其後有傳兩人因生育問題及工作安排出現矛盾，又傳婚變導致女的暴瘦、男的脫髮，總之謠言滿天飛。

據韓國MBC電視台的新聞節目前晚報道，「雙宋」同意離婚的立場不變，又不涉及爭奪子女撫養權等複雜問題，因此兩人的離婚調解不會花太長時間，預計兩人到法院接受首次調停後，最快3個月內會有定案。

「雙宋」宣布離婚後一星期，兩人已準備復工。據韓媒報道，宋仲基跟《狼少年之戀》導演趙成熙再度合作的新片《勝利號》，剛於本月3日開鏡，宋仲基昨日正式展開拍攝工作。本片是他繼《軍艦島》後，相隔兩年的電影作品，除了宋仲基擔綱外，還有《1987：逆權公民》劉海鎮、《陽光先生》金泰璃及《炸雞特攻隊》陳善圭等合演，陣容相當強大。

趁《勝利號》開工前，基哥先與同片拍檔一起欣賞舞台劇，而他跟金泰璃及陳善圭等人合照，昨日在網上瘋傳，明顯可見基哥心情不錯，更與拍檔一起高舉勝利手勢，似不受離婚一事影響。

宋慧喬今現身三亞

另一方面，宋慧喬今日將赴內地出席護膚品牌的代言活動，成為她宣布離婚後，首次公開露面。有關活動將於今日下午2時左右，在三亞某大型免稅店內舉行。有傳喬妹已於昨日低調飛抵當地，為活動作準備。