婚後先享受二人世界未計劃生B 陳法拉爆法籍老公想來港生活

結緍雖然不夠兩個月，法拉表示已習慣了婚後生活，因為她和丈夫Emmanuel Straschnov相處了三、四年才結婚，已習慣一起生活，所以婚後沒太大轉變，唯一不習慣是未改到口，她說：「向人介紹時慣咗講『我男友』，未慣講『我老公』，字眼上未習慣而已。」法拉表示婚後丈夫繼續在紐約工作，她就紐約、香港兩邊飛，今次由於逗留時間太短，丈夫未有同行。

法拉下月會回港拍電影，豈非與丈夫分隔一段時間？法拉說：「今次只是客串，逗留好短時間。老公都有講，他喜歡亞洲，又懂中文，如果我逗留時間長，可以跟我來香港工作，所以不用我安排，他都會跟我來港。」她透露丈夫喜歡看她演出，3年前他們初相識時，Emmanuel Straschnov已專程飛來香港看她演出話劇。

老公以國語許下愛的承諾

談到婚禮，法拉用「細細地」來形容：「只邀請親戚好友百幾人，沒人幫我籌備，全部由我一手策劃，事前要做很多準備工作，中式斟茶儀式和西式晚宴都有，覺得當日過得很快，眨眼就過。」丈夫婚禮上有什麼令她難忘？「他用國語對我父母說，會照顧我、對我好，令我好感動。」

法拉說整個婚禮有很多笑料，父母亦很開心，「我未見過父親跳舞，當日他跳得很開心，而一向有跳舞的媽媽就更興奮，在舞池又拗腰又拱橋，瞓晒落地。」由於大部分親友都已出席婚禮，所以法拉將不會在港補攞喜酒。

12月才去度蜜月

問到有否被長輩催生B？她說：「冇咁快，先休息一下，享受二人世界生活，我們還未去度蜜月，計劃12月起行，揀選一些不便帶小朋友去的地方，例如南美或南極。」法拉指自己很專業，因為要突出品牌腕表，昨日未有戴上婚戒。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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