頭暈減少 胡鴻鈞準備全面復工

在家休養呻悶

昨日有近百粉絲支持胡鴻鈞，他開心之餘，還走近粉絲打招呼。見胡鴻鈞穿上厚厚的長袖衫，問是否受傷後身體虛弱？他稱只是配合活動色彩繽紛的主題，「家中只有這件衫配合主題，我又不覺好熱」。他指康復進度不錯，已好了很多，雖上月中去美國登台，但一直在休養，前日再做一次磁力共振。他表示現時感覺良好，頭暈次數和其他徵狀都少了。問是否全面復工？他表示已準備好，「在家休養太耐，好悶和無所事事。《降魔的2.0》的戲分還未拍完，待磁力共振出報告，沒大問題就可以全面復工，至於會否重拍吊威也戲就看監製意思」。再吊威也沒問題？他說：「我沒有太大陰影，因不記得意外經過。監製和劇組很好，說之後盡量不安排我再吊威也，用剪接交代或替身代替。」

忘記意外經過

傳無綫不許他向外講意外經過？胡鴻鈞否認道：「我真的忘記了。醫生說我意外前後的記憶和思維都正常的，只是意外這幕不記得。（有什麼後遺症？）現時身體狀况很好，只要不做劇烈運動及不吃刺激性食物，基本上沒有大問題，自己都會多休息。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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