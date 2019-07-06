二仔徐肇麟加國娶老婆 黃淑儀榮升奶奶：等到頸都長

娛樂組

黃淑儀（Gigi姐）與丈夫徐景清醫生育有兩子，徐肇麟與徐肇平，肇麟長居於加拿大是工程師，太太Karen也是香港移民，在加拿大的律師行工作，兩人是打羽毛球的波友發展感情。Gigi姐對新抱仔好滿意，讚她好純品。她指兒子肇麟是個有計劃的人，不用媽媽操心，他憑自己的能力早已買樓不用父母幫忙，今次婚禮籌備也是他跟太太安排。不過Gigi姐做奶奶當然好肉緊，兒子與Karen婚禮前曾返港做禮服，並準備回禮小禮物，Gigi姐幫手先到深圳找小禮物的材料，還有一對新人與伴郎伴娘與兄弟姊妹的禮服，送給嘉賓的小禮物等皆由Gigi姐找數。婚禮前幾日，她更忙於在加國的機場與屋企穿梭，她負責接機與安排往加拿大參加婚禮的嘉賓住宿。

讚新抱純品 贈金鏈大金牌

Gigi姐說：「第一次做奶奶當然開心！4個兒女全都長大成人，我從來都不會給他們壓力催成家立室，等到今年終於等到二仔與女友拉埋天窗，不過首次做奶奶，我都有交足功課呢！」Gigi姐送給新抱Karen的禮物是金鏈與大金牌，Karen穿著紅色禮服時戴上好搶眼。婚禮前夕，Gigi姐跟老公為兒子開告別單身派對，Gigi姐廚藝了得，原來老公徐景清醫生也是高手，兩人親自下廚煮了很多食物招呼朋友，婚禮早上還焗蛋糕，這對老爺奶奶忙個不停。

婚禮在溫哥華的女皇公園舉行，安排一切從簡，晚上在酒店舉行婚宴。Gigi姐稱婚禮中兒子與新娘宣讀結婚誓辭時忍不住喊，她在旁也激動得忍不住淚水。

見證兒子宣讀誓辭 激動落淚

婚宴上一對新人first dance，徐肇麟的舞蹈老師就是爸爸。Gigi姐是當年TVB的當家花旦，但做奶奶則不能搶一對新人風頭，她稱女主角是新抱仔，故自己只做配角，她沒刻意減肥，所穿著的晚裝也是平實款式。Gigi姐飲新抱茶時穿著大紅的裙，配珍珠頸鏈與耳環，一樣夠壓場搶鏡。出席婚禮還有Gigi姐與前夫所生的大仔劉德政與二女劉德藍，她稱德政雖然是同母異父的哥哥，但兄弟間相處很好，他在矽谷做電腦工作，二女德藍已婚。

徐肇平正拍攝ViuTV的《娛樂風雲》，他早向劇組請假帶女友返加拿大，他們會多逗留跟女友往遊山玩水。

徐肇平：比哥哥還要高興

徐肇平表示為哥哥找到一個跟他一樣有愛心與懂得關懷別人的另一半感到開心，笑言哥哥跟一個頑皮的弟弟一起成長，由細到大也是以身作則，實在花了不少努力。哥哥找到一個好太太，徐肇平稱比哥哥還要高興。