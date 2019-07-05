黑人歌手演小魚仙惹爭議

對於迪士尼破格邀請黑人女星扮演愛麗兒公主，網民反應有彈有讚，「你知道這個決定的象徵意義有多大嗎？我都感動到想哭了」；亦有人反對：「如果電影不跟從原著，我一定會杯葛。」

透過視頻網站YouTube翻唱別人的歌而成名的Chloe×Halle，出道短短3年，不單發行自家專輯，更獲樂壇天后Beyonce賞識，邀請她們擔任世界巡迴演唱會的暖場嘉賓。巧合的是，Beyonce聲演《獅子王》即將開畫，在Halle Bailey試鏡成功這件事上，她有否出一分力？

Halle Bailey昨日透過社交媒體向粉絲宣布演出《小魚仙》的喜訊，高呼：「夢想成真了！」最近演出《殺神John Wick 3》的金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、試鏡落選的辛蒂雅等都有留言表示支持。