金宇彬全智賢有望合作 《復國者聯盟》導演新片開拍上下集

現年29歲的金宇彬，前年患上鼻咽癌，隨即停工接受治療，事隔兩年多後，康復進度理想，多次被網民「野生捕獲」他跟好友李鍾碩聚會，以及與《阿娘使道傳》女友申敏兒拍拖外遊。雖然金宇彬身形明顯消瘦，慶幸精神尚算不俗，今年初有傳他計劃復工，經理人公司卻一直否認。

因病辭演《竊聽風雲》

據韓媒昨日報道，金宇彬正考慮接拍《復國者聯盟》導演崔東勳的科幻新片《外星人》（暫名）。報道指，金宇彬準備復工的消息，最近成為韓國影壇的熱門話題，他已收到不少劇本，但都一一婉拒，強調會跟崔東勳優先合作。

事緣金宇彬患癌前，本已落實演出崔東勳執導的《竊聽風雲》，崔導演曾經表示，此片絕不易角，將會等他病癒，為此無限期押後開鏡，甚至解散製作團隊。不過，崔導演復拍《竊聽風雲》之前，先籌備另一新片，據報已跟金宇彬講解劇情，有望成為《Master》後，相隔4年首齣新作。

最快2020年上映

有傳《外星人》將會模仿《與神同行》，同時開拍上下兩集，最近已完成上集劇本，下集仍在趕製中。電影原定今年10月或11月開拍，但為了等待下集劇本，有可能延至明年初開鏡，預計最快2020年底上映。

報道又指，除了金宇彬外，全智賢亦有望參演一角。事實上，全智賢自去年誕下第2胎後，一直未有新作面世，若全智賢答應演出《外星人》，不單是她相隔5年重返大銀幕，也是她跟崔導演第3度合作。另一方面，有傳《回答吧！1988》柳俊烈及《陽光先生》金泰璃也在崔導演邀請之列，陣容相當強勁。

金宇彬復工與全智賢合作的消息一出，即時成為網上熱話。韓媒其後引述崔導演表示，劇本仍在寫作中，選角只是構想階段，目前只是向相關演員查問檔期。全智賢與金宇彬一方也表示，目前仍未收到劇本，難言落實演出。

文：蘇珮欣