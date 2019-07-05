兆尊翠玉為亡母揀靈堂花

兆尊：祥嫂74歲才對

昨日早上11時許，翠玉與兆榮往挑選靈堂花及棺木，兆尊隨後現身，兆尊表示喪禮會按照母親生前意願，採用中西式進行。翠玉則表示安葬地稍後才公布，目前最重要先辦好喪禮。在鄧家訃聞寫上祥嫂「享壽78歲」，問兆尊有關祥嫂真實歲數？他說：「74歲才對，訃聞的計法，我唔係好清楚點計。」

問到祥嫂有否遺願？兆尊說：「她想出院時同我哋去食嘢。」在旁的翠玉補充：「大家打算一齊去玩，媽媽好珍惜和他們相處的時間。」談到有傳祥嫂留下15億元遺產，兆尊即說：「我沒有看過，亦不知道，傳聞的事問回傳出來那個人。」至於他跟媽媽相處點滴？「冇乜點滴，坦白說，現在社會有點扭曲，希望大家對家人好些。」有指祥嫂生前叫兆尊不要結婚，兆尊說不是正式講，是講笑。祥嫂是否對他的三名女友不太滿意？翠玉代答：「不談這些，大家正面一點，說回媽媽的後事。」

記者：黃梓烜

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