薛家燕錄影最後一集眼濕濕 87歲胡楓接棒主持《流行經典50年》

《流行經典50年》原本前晚作最後一集錄影，請來胡楓（修哥）、譚炳文（炳哥）、胡渭康、文凱玲、黎明詩、莫鎮賢、江希文、林德信、王梓軒、關楚耀做嘉賓；家燕姐於開騷前突然進行交咪儀式，歡迎修哥接棒擔大旗，讓節目可以繼續做落去，而節目監製賴偉棠送上蛋糕，答謝家燕姐過去兩年多賣力演出，兼幫忙邀請嘉賓。

87歲修哥唱得舞得

87歲修哥與85歲炳哥影合照時十分風騷，扭動身體，哼唱了幾句炳哥的首本名曲《舊歡如夢》，炳哥大讚：「修哥真叻，乜歌都識唱。我今晚上節目就是唱呢首歌。修哥轉數好快，做主持一流。」

接棒做主持的修哥表示，前幾天才接到這項新任務，感到很大壓力，他說：「因為家燕做得好好，令我戰戰兢兢。我會拍住陳敏之、鄭俊弘主持，暫時未知用什麼方式做，亦未知做幾多集，睇公司需要，希望節目能一直做落去啦！」

不好意思找契仔契女撐場

提到修哥眾多契仔、契女，當中包括黎明、張學友、林憶蓮、劉美君等，會不會邀請他們上來任嘉賓？修哥說：「看情况啦，黎明近來忙湊女，湊小朋友好緊要，（見過契孫女未？）未，據講好乖、好精靈。」

修哥笑言之前開個唱，已碌爆人情卡，不好意思經常找契仔、契女幫忙，他指契仔張學友好有心，在其個唱上送驚喜：「我開演唱會時，他正身在新加坡開騷，點知佢連續兩晚即場連線，在大熒幕出現，我翻看片段仍然很感動。」

對於「祥嫂」洪金梅病逝，修哥表示以往跟祥嫂碰面有傾偈，但平時較少聯絡，不知道對方患病，聽到這個消息好難過，為對方早逝而惋惜。

家燕姐先放假拍拖

家燕姐錄影最後一集《流行經典50年》時表示，要離開主持了兩年多的節目，非常不捨，跟陳敏之綵排時已眼濕濕：「不過我真是需要休息一下，才可精益求精，多謝修哥接棒，他做過我個唱嘉賓，他一定掂。」

家燕姐一直身兼多職，既要兼顧電台，又要打理藝術學校和海外演出，工作未停過，她說：「最近做澳門個唱都瘦了幾磅，幸好爭取到5日假期，可以好好休息，去旅行拍拖甜蜜一下。」家燕姐強調年紀大，不會考慮結婚。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com