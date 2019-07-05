帶挈《愛‧回家》創收視新高 歐陽震華：與群姐相逢恨晚

歐陽震華（Bobby）昨日回電視城出席慶功，與許思敏（群姐）大玩合巹交杯，他開心觀眾喜歡，又稱辛苦參演的演員捱更抵夜；身旁的群姐笑稱Bobby讓她人生增添了美麗色彩。Bobby說：「真是相逢恨晚，生不逢時。」群姐隨即問Bobby會否再拍？Bobby稱不能作主，看公司安排，又望着群姐說：「最緊要是你OK。」𧨾得群姐心花怒放說：「我永遠都OK！」

讚群姐人紅特別靚

Bobby與群姐受訪時繼續打情罵俏。問兩人若再合作想拍什麼？群姐稱已成為Bobby的超級粉絲，只要出到街，拍什麼都可以。Bobby讚群姐人紅特別靚，還翻看了對方以前梳花拉髮型和穿吊帶裙的相片，很潮。群姐笑言Bobby一直讚她，搞到她都覺得自己靚了。問Bobby會否再客串《愛‧回家》？群姐口快快笑指：「要看Bobby支旗。」Bobby即笑說：「睇我支旗？好呀。咁TVB是我的山頭，我當然插支旗在這裏。看公司安排，添食還添食，不能太多，不是吊癮，是要讓觀眾消化。總之只要大家得閒，公司又OK便有機會。」

劉丹唔介意拍感情戲

滕麗名之前拍電影《尋秦記》，錯過與Bobby合作機會，希望對方再回來客串，讓她路過都好，但不要拍通宵戲。劉丹自言拍過不少處境劇，要通宵拍攝是多年來第二次，但很值得，笑言TVB全部演員都是「通」出來的，最重要結果，很開心收視穩步上揚。問他是否希望加插感情線？他笑說無所謂，但他這年紀有感情戲好像不太舒服。滕麗名笑言：「通常談情都是夜戲，你要想清楚，要付出代價的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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