首次合作有默契 林嘉欣拍《掃毒2》當正華仔係老公

無意補拍婚紗照

林嘉欣稱雖首次跟華仔合作，但甚有默契，自己較單純只做好「太太」本分，不似身兼監製的華仔兼顧很多東西。她為做好「太太」一角，自設很多肢體動作，將平時對老公袁劍偉細微如拖手的動作，都放在華仔身上，讓戲裏戲外的老公知道她在背後支持和關心他。問到平時會否撐老公？她說：「未試過，現實生活中我們是普通人，沒有人會來挑戰我老公，不過有次在紅綠燈前，仍未轉綠燈，後面的車已不停響銨，我覺得好不禮貌，為何那麼沒耐性，忍不住回頭望，老公反而說：『媽咪冷靜些！』來截住我。」

林嘉欣在戲中首次穿婚紗演出，當年她和老公結婚也沒穿婚紗，但她無意補影，指一切在心中，不覺得遺憾，「工作關係，平時已經常要打扮，現實愈簡單愈平淡愈好。（老公有否提議補拍婚照？）他更加不會，他很怕影相」。談到電影結尾的槍戰，她中槍倒地，華仔及時將她抱入懷，她說：「我緊張過他，他墮馬後拍動作場面，就連排戲也親力親為，我擔心他再受傷，但他就是很投入。」

爆華仔愛即興唱南音

問事前有否減肥，讓華仔減輕受傷風險？林嘉欣笑說：「盡量啦，出道至今未瘦過，現在的女星都很瘦，不健康的。」她現時食量多過以前，但反而瘦過懷孕前，可能因近年開始吃素。她稱華仔非常健談，也有分享湊女經，又爆華仔很有趣，在拍攝現場經常即興唱南音。

服裝：Louis Vuitton

化妝：will wong

髮型：hin wan

記者：柯美

攝影：孫華中