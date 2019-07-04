安柏赫特遭家暴翌日 帶占士法蘭高回香閨 尊尼狄普擬傳召「姦夫」作供

究竟尊尼狄普有沒有毆打前妻安柏赫特？二人各執一辭，變成羅生門事件，男方堅稱沒有，女方則公開面上瘀傷的照片，輿論一致認為尊尼說謊，他為了還自己一個清白，前日透過網站The Blast公開洛杉磯寓所電梯的閉路電視片段，希望藉此拆穿安柏的真面目。

占士法蘭高刻意避鏡頭

從閉路電視的畫面可見，拍攝時間為2016年5月22日晚上接近11時，即安柏赫特自稱遭家暴後翌日，她穿著睡袍進入電梯，獨自到樓下，相隔十數秒鐘，再次乘搭電梯，不過，此時身邊多了一個戴上帽子的占士法蘭高，他似乎知悉電梯內有閉路電視，刻意低首避開鏡頭，並跟女方保持距離。

反觀安柏赫特的表現便大方得多，二人進入電梯，她主動行近占士法蘭高，直至二人依偎在一起為止，未幾電梯門再度打開，他倆一起離開，相信是返回香閨短聚。原來二人在2015年合演電影《The Adderall Diaries》而結緣，未知是否假戲真做。

700萬美元贍養費捐慈善機構

尊尼狄普的律師團隊認為，如果他真的有家暴，而安柏赫特公開瘀傷照片亦非偽造的話，占士法蘭高應該可以證明一切，於是考慮向法院申請，占士以證人身分出庭作供，如果成事的話，肯定相當轟動。

2011年，尊尼狄普與安柏赫特合演《加勒比醉愛日記》鬧出戲假情真，男方甘願拋棄同居女友雲妮莎芭哈迪（Vanessa Paradis）及一對子女，然後跟安柏在2015年2月結婚。可惜這段關係僅維持15個月，就爆出家暴醜聞，安柏宣稱在2016年5月21日遭夫婿毆打，事後二人協議離婚，安柏撤銷家暴指控，代價是男方支付700萬美元贍養費，她把款項全數捐給慈善機構。