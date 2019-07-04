生前向黃夏蕙交代 祥嫂遺願葬永祥苑荔枝樹下伴祥哥

祥嫂早前確診患肺癌，她一直低調接受治療，可惜最終不敵癌魔離世。女兒鄧小艾及兒子鄧兆榮昨晨10時許離開永祥大廈，小艾戴上太陽眼鏡，兩人穿著素色服裝，一臉憔悴，見記者也稍停步給大家拍照。問是否去處理祥嫂的身後事？兆榮表示要去辦文件，然後姊弟一齊乘七人車離去。他們先後到養和醫院、灣仔的死亡登記處、香港殯儀館等辦理手續，長子鄧兆尊有其他事要處理未有同行。雖然過往祥嫂與子女的關係曾一度惡劣，兆尊向傳媒表示對母親已無怨無恨。昨晚鄧家為祥嫂出訃聞，祥嫂出殯後，遺體隨即奉移歌連臣角火葬場火化。

永祥苑有祥哥靈位

祥嫂好友夏蕙姨正身在美國，她昨日接受《明報》電話訪問時透露，祥嫂生前曾向她說心願：「她希望死後葬於永祥苑的荔枝樹下，當時我跟祥嫂講『邊有咁快死』，但祥嫂話一定要聽佢講，總有呢日。」她指永祥苑有靈位供奉祥哥，祥嫂想跟祥哥一起，更曾說過永祥苑將來可以公開展覽。

唔講清楚怕祥嫂埋怨

夏蕙姨形容她跟祥嫂是經歷患難好姊妹，大讚對方好硬淨，不告訴她患病就是怕她擔心，「我見祥嫂咳時，還以為她患感冒，4月還跟我出席慈善活動，當時她感不適，還獨自駕車到場，跟我合唱後先行離開」。

夏蕙姨5月到美國前也到過永祥苑，她說：「當時祥嫂給我染髮劑，仲叫我快些返香港，想不到這次見面已成永別。」夏蕙姨稱不便多講其他說話，但祥嫂的心願一定要講出來，否則好姊妹泉下有知會怨她。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵