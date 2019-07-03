Harry Styles爭演「貓王」傳記片

曾經執導《情陷紅磨坊》、《大亨小傳》的澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann），最近亦加入拍攝歌手傳記片行列，把已故美國搖滾樂之王、「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的生平事迹搬上銀幕，究竟哪位男星有望擔綱主演？據報目前有4個熱門人選，包括《寶貝神車手》男星安素艾高（Ansel Elgort）、曾演《鄧寇克大行動》的英國組合One Direction成員Harry Styles、《鼓動真我》邁爾斯泰勒（Miles Teller），以及雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）的音樂人男友Austin Butler。有網民認為，Harry Styles擁有貓王的不羈氣質，加上能唱擅演，可以看高一線。

值得一提的是，金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）亦獲邀演出貓王的經理人Colonel Tom Parker一角，如果消息屬實，無疑令新片的可觀性大增。