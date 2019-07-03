拘留68日 爆喊稱愧對粉絲 朴有天吸毒罪成判緩刑

今年初朴有天涉嫌與舊愛黃荷娜一起分3次購買冰毒，並分7次吸食。案件昨日在京畿道水原地方法院宣判，朴有天被判有期徒刑10個月，緩刑2年，罰款140萬韓圜（約9400港元），並需要接受藥物治療。

數十粉絲聲援

法官宣判時指出，朴有天承認觸犯吸毒罪，驗毒報告亦證實他曾吸毒，吸毒罪犯理應受到嚴懲，但鑑於他被拘留期間已認罪，並積極反省，故判緩刑。

朴有天今年4月26日被捕，拘留長達68日，他獲釋後接受傳媒訪問。明顯消瘦不少的他再次就事件道歉，「讓許多人擔心感到抱歉，今後會正直地生活，認真做人」；他稱今後會積極參與社會服務，當被問到對粉絲有什麼話要說時，他即忍不住落淚表示，愧對所有粉絲。

據韓媒報道，昨日現場有數十名韓國及日本粉絲，身穿「加油」及「Always Beside of Park Family」字句的T恤，高呼朴有天的名字。目送朴有天離開時，不少粉絲也跟着落淚。

曾涉性侵醜聞

現年33歲的朴有天曾經是男團東方神起的成員，及後因合約問題，他跟隊友金在中和金俊秀另組JYJ繼續在樂壇發展。朴有天並參演《閣樓王世子》、《成均館緋聞》等多齣人氣韓劇，大受觀衆歡迎。不過近年他是非多多，數年前他當兵期間爆出多宗性侵醜聞，經調查後他洗脫嫌疑，但形象直插谷底。當時其「富三代」女友黃荷娜對他不離不棄，二人一度訂婚，但不久後解除婚約。今年初黃荷娜涉吸毒被捕，其間爆出朴有天是同黨。朴有天最初否認涉毒，就算驗毒報告顯示他體內有冰毒成分，他也矢口否認，直到被拘留後才認罪，繼而被事務所解約，並宣布退出娛樂圈。

文：蘇珮欣