鄧家爭產風波轟動一時

曾形容仔女「紅衛兵」

祥嫂與子女當年為爭奪遺產各不相讓，一度對簿公堂，她曾形容兆尊等仔女是「紅衛兵」。除牽連鄧家親人外，好友白韻琹、黃夏蕙亦捲入其中，分為兩派透過傳媒對罵。當年祥嫂的弟妹九舅父洪泉、十一姨洪國華連同鄧小艾及鄧兆榮在永祥大廈內向八舅父洪家泉追討60萬欠款，爭執愈鬧愈大，九舅父「起飛腳」踢門、怒掟電話及玻璃杯，結果手被玻璃碎片傷到，全程被傳媒錄影播出。

九舅父怒掟電話玻璃杯

及後白韻琹於電台主持節目《盡訴心中情》公開支持祥嫂，指祥哥「慈善伶王」浪得虛名、斥祥哥兒女無孝道，除引發與另一主持人雷宇揚展罵戰，八舅父洪家泉又在節目中受訪，大爆鄧家爭產內幕，數九舅父、十一姨與鄧家四子女不是，並透露鄧兆尊在加拿大闖禍要祥嫂補鑊。鄧小艾和十一姨洪國華因此提出誹謗控告。白韻琹遭電台停職，節目亦告永久停播。