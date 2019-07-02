14年前患乳癌取消演出 Kylie登Glastonbury舞台感觸落淚

2010年，Kylie曾在Glastonbury為Scissor Sisters客串演出，但今次她才是真正掛頭牌登台，並邀請了男歌手Nick Cave一起合唱《Where the Wild Roses Grow》；之後Chris Martin驚喜現身，Kylie說2005年當Coldplay在Glastonbury演出時，曾向她致敬，所以今次邀請主音Chris一同上台合唱《Can't Get You Out of My Head》。

提起Chris Martin，有傳媒拍到他在音樂節後台激嘴女歌手Dua Lipa，緋聞因此不脛而走，但前者透過經理人否認兩人正在拍拖，更表示與Dua Lipa之間只是柏拉圖式關係。

至於前日在Glastonbury音樂節，除了Kylie Minogue外，Miley Cyrus也有份演出，並跟其鄉謠歌手父親Billy Ray Cyrus，以及Mark Ronson等一起演出。