14年前患乳癌取消演出 Kylie登Glastonbury舞台感觸落淚

2010年,Kylie曾在Glastonbury為Scissor Sisters客串演出,但今次她才是真正掛頭牌登台,並邀請了男歌手Nick Cave一起合唱《Where the Wild Roses Grow》;之後Chris Martin驚喜現身,Kylie說2005年當Coldplay在Glastonbury演出時,曾向她致敬,所以今次邀請主音Chris一同上台合唱《Can't Get You Out of My Head》。

提起Chris Martin,有傳媒拍到他在音樂節後台激嘴女歌手Dua Lipa,緋聞因此不脛而走,但前者透過經理人否認兩人正在拍拖,更表示與Dua Lipa之間只是柏拉圖式關係。

至於前日在Glastonbury音樂節,除了Kylie Minogue外,Miley Cyrus也有份演出,並跟其鄉謠歌手父親Billy Ray Cyrus,以及Mark Ronson等一起演出。