與方媛十指緊扣甜蜜入馬場 郭富城愛駒跑第二難掩失落

郭富城與太太方媛約下午1時抵達馬場，二人戴上墨鏡，服飾襯到絕，全程十指緊扣，大方企定定給記者拍照。四月中才誕下細女Charlotte的方媛，雖穿黑色鬆身裙，但看上去身形已回復纖瘦，她一直小鳥依人般黐實老公，十分恩愛。

兩女未有同行

賽前記者問城城對愛駒可有信心？他說這要問練馬師。有無落注支持「舞士精神」？城城搖頭說，只是來支持愛駒。問方媛有無下注？在旁的小美指方媛跟隨城城到場而已。昨日未見城城兩名千金同行，問可有帶她們入場？心情靚爆的城城，只微笑搖頭。談到日前被網友發現他一家出海玩，是否玩得很開心？城城說：「開心。」

贏得15萬獎金

訪問後，城城等一行人落沙圈，第一時間向騎師送上擁抱支持，二人有講有笑，心情輕鬆 。城城甫現身即成焦點，更成為「集郵」對象，他也來者不拒。有馬迷向城城打氣：「Aaron，拉頭馬呀！」可惜，「舞士精神」最後大熱倒灶，屈居第二，但也贏得20萬多元獎金，城城以馬主身分佔當中的151,800元，不過他賽後仍難掩失落之情。

城城老友Sunny Wong亦有到場支持，他賽前對老友愛駒信心滿滿，表示會投注捧場。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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