D&E開騷講廣東話 觀衆一頭霧水

向翻譯求救

D&E個唱於晚上7時開始，東海與銀赫以金色造型登場，唱出《Circus》，並高呼「Hong Kong! put your hands up」，接着又播出短片，兩人扮演黑幫人物與飛虎隊展開槍戰，再唱出《Danger》及《Watch Out》，兩人唱跳近半小時，才跟港迷打招呼。

東海看着台前小熒幕用廣東話說出一段話，可惜沒人聽懂，在旁的銀赫也表示「幫你不到」，東海重複多次也沒人明白，唯有向翻譯求救，他說一句，翻譯員再重複說，「我喺呢度搵緊人，要搵個好靚嘅人，著衫又好性感，煮飯又好叻，比起任何人都愛我，有無？由𠵱家開始搵吓啦，就係你哋啦」。輪到銀赫說，他的廣東話明顯較標準，「大家好，我係銀赫，大家有無掛住我哋呀？有幾掛住？我唔係好掛住你哋咋喎，因為每晚發夢都見到你哋。親眼見到覺得你哋更加靚，所以要成日見。我等咗今日好耐，我成日都好期待喺香港開演唱會，今日要玩得開心啲！」兩人發言期間，銀赫體貼幫東海抹汗，台下粉絲即時尖叫；兩人又謂，相隔4年再來港開騷，多謝大家等待，又自誇大了4歲更靚仔，此時粉絲即叫他們「大叔」。二人反問有沒有粉絲已結婚，還扮嬲，場面搞笑。

向粉絲射水

接着大會播出東海及銀赫到夏威夷旅行的片段，可惜線路出現問題，中途「斷片」，再次播放又有聲無畫，第三次播放才順利。之後東海與銀赫換上夏威夷裝，拿着水槍跑落台，向粉絲射水，還在台上開餐，有菠蘿包、點心等食物。兩人之後駕電單車繞場一周，跟全場粉絲近距離接觸，並唱出經典作《Ride Me》、《Oppa Oppa》及《Can You Feel It》，掀起個唱高潮。

安歌時段，他們稱不想離開香港，但SJ正籌備新碟，所以必須返回韓國。有粉絲向他們送上頭紗要求他們戴上，兩人均拒絕，最終銀赫戴上，引來粉絲瘋狂尖叫。完場前，東海再次用廣東話「讀」出心聲，「自己唔係好叻，但企喺台上跟大家一齊享受，係做得最好嘅，感謝大家」。銀赫也用廣東話說，「我哋好愛香港，香港有好多美好回憶，喺香港拍寫真，喺香港得過專輯大獎，每次嚟香港開騷，因為有你哋嘅愛，先有機會成真。好多人來香港睇夜景，但比起夜景，我更想見到你哋」。最後兩人向粉絲派飛吻，高呼「我愛你」，並承諾下次會與SJ隊友一齊來港開騷。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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