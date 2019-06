69歲大衛科士打娶嫩妻

婚禮舉行當日,35歲的Katharine才透過社交媒體公布喜訊,原來這日亦是她出道13周年紀念,當年她推出處女單曲《Somewhere Over The Rainbow》,監製正是大衛,可見二人緣分深厚。不過,她跟大衛去年訂婚前,早在2008年已跟美劇《來者不善》男星Nick Cokas結為夫婦,直至2014年離婚。

相比之下,大衛的離婚經驗更豐富,他有4位前妻,包括歌手B.J. Cook、演員Rebecca Dyer、作曲人Linda Thompson及模特兒Yolanda Hadid,並育有5名女兒及7名乖孫。工作方面,大衛作曲、填詞、監製的名曲無數,代表作包括雲妮侯斯頓(Whitney Houston)主唱的《I Will Always Love You》、米高積遜(Michael Jackson)的《Smile》,以及Celine Dion的《The Power of Love》等,1994年憑《護花傾情》電影原聲大碟贏得年度最佳錄音大獎。