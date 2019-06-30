溫碧霞：老公接受寫真性感尺度

葉璇：與小默先生感情穩定

現時長駐北京的葉璇表示有投資和參與拍劇、電影及話劇，雖主攻內地，但不忘自己是香港演員，正籌備拍一部有關香港人故事的電影。問感情生活及何時結婚？她表示近幾年與男友小默先生感情穩定，結婚不等於是好消息，找到互相愛對方的人比結婚更重要。她自爆已為將來做媽咪作準備，「其實幾年前已在外國雪卵，買了保險，對於何時做媽咪不太擔心，而且不會將小朋友的位置排在老公之前」。問到有關她與小默先生前女友的官司訴訟期間，爆出她與小默已分手的傳聞？葉璇稱只是外間傳聞，她不想再提該女士，暗示有人想借新聞為生意宣傳，所以不想多講。她重申事件沒令她與男友帶來負面影響，反而讓彼此更珍惜對方，大家價值觀相同，亦同情該女士。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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