聞蒸氣紓緩鼻敏感 關寶慧灼傷胸口留疤

關寶慧在劇中載歌載舞，但始終非歌手出身，唱歌對她來說有一定難度，她說：「在演藝學院讀書時，與詹瑞文演過《油脂》，但公開演出就未試過，所以我很勤力練歌；日前練歌時，不慎被電熱水煲灼傷胸口，現在仍留有疤痕。」事緣關寶慧為紓緩鼻敏感有助唱歌，以小型電熱水煲煲沸水，拿着它邊聞蒸氣邊練歌，她一時分心發生意外，更在一個月內發生兩次！

關寶慧將會獨唱數首歌曲，其中一首叫《可惜春青回不去》：「見到一班年輕人，覺得首歌好應景，我已經忘記自己在這個年紀做過什麼，唱時真的感觸落淚」。另外，杜小喬會自彈自唱，未接觸過結他的她，之前已開始跟老師學彈結他。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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