上月入紙申請結婚 朱千雪封盤嫁青梅竹馬男友

31歲朱千雪與Justin於2017年被發現同遊新加坡，令戀情曝光，她當時大方認愛。她曾透露與Justin兩家人是世交，是青梅竹馬的好朋友。她大讚Justin是個好男仔，細心會為他人着想，是能令她完全放下戒心的人。加上兩人有共同價值觀，性格相似，相處很舒服、很投契，已認定對方。今年3月朱千雪出席活動時，表示未有結婚計劃，但原來已低調籌備婚事。本報昨日發現她與Justin上月入紙申請的擬結婚通知書，Justin比朱千雪早3天出世，都是31歲。

之前旅行訂婚 曬甜蜜婚照

昨日聯絡朱千雪恭喜她結婚，她回覆說：「心情係開心嘅！其實我哋之前去旅行時已訂婚，一直只有好親密的朋友才知，其他事計劃中，我哋所有嘢都會簡單咁處理。」她之後在社交網再親自向大家公布婚訊，分別於不同的社交網上載她拿着花、與Justin手拖手對望的甜蜜婚照，還有穿著藍色情侶裝，十指緊扣及頭貼頭的親密照，朱千雪手上戴着婚戒，流露甜絲絲的幸福笑容。

朱千雪再分享兩人的童年照，小時候的Justin已拖着朱千雪的手又吻面，兩小無猜。

相隔3天同一醫院出世

朱千雪留言表示他們的緣分早於出世時已開始：「我們初認識時剛出生。我們的媽媽選擇了在同一間醫院房生小孩，也很巧地相隔3天就生了她們的第一個兒子和第一個女兒。當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸，但現在我們長大了……我們懂得建立屬於我們的友誼，屬於我們的感情，而現在也要開始建立屬於我們的生活。」不少圈中好友及網民都恭喜她，有鍾嘉欣、唐詩詠及黃翠如等，說他們好甜蜜，其中李佳芯說：「童話主角！」

昨日是朱千雪的31歲生日，她前晚與好姊妹岑杏賢、蔣家旻、湯洛雯、張嘉兒慶祝，她留言：「都給她們寵壞了！朋友給你最好的生日禮物，就是給你她們的時間和愛護。我太幸福啦，謝謝！」

港姐季軍淡出幕前讀法律

朱千雪美貌與智慧並重，她於2012年參選港姐奪季軍加入娛樂圈，她選美時原本是大熱，但在全民投票選三甲時，因伺服器癱瘓改由大會評判決定，結果冠軍是張名雅，亞軍是黃心穎，她只能屈居季軍，賽果引起爭議。雖然失落冠軍寶座，但朱千雪深得觀眾喜愛，獲無綫力捧，演出過多部劇集如《EU超時任務》、《踩過界》等。她醉心追求學問，近年減少幕前演出，大部分時間讀書，年前在香港中文大學企業傳播社會科學系碩士畢業後，再修讀香港城市大學法律博士學位。

娛樂組