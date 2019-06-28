麥當娜MV重演夜店槍擊案捱轟

麥當娜出道至今，一向敢於發聲，無論歌曲或MV題材有多爭議性，她都絕不逃避。早前她接受《人物》雜誌訪問，坦承新歌《God Control》MV內容刻意重提2016年6月發生在美國著名夜店The Pulse的槍擊案，當日槍手Omar Mateen在店內亂槍掃射，導致49人死亡、53人受傷的慘劇，槍手跟警方對峙期間，亦難逃一死。

呼籲民眾關注槍械管制

娜姐表示，槍械管制是美國當前最重要的問題，她希望透過《God Control》MV，喚起民眾對此問題的關注。

她說：「我有6個孩子，無論是22歲的親生女兒Lourdes，抑或一對6歲的養女Estere和Stelle，每次離家外出，我都擔心他們的人身安全，而這些擔憂，正是來自槍擊暴力。」

新歌MV長達8分21秒，娜姐一人分飾幾角，包括記錄槍擊案的作家、到夜店狂歡的女生、在場內表演的歌手，甚至案中死者，片中更出現槍手大開殺戒，以及在教堂舉行喪禮的過程，令人憤怒又悲痛。

慘劇生還者表示不滿

當年在夜店「大屠殺」後僥倖生還的女生Patience Carter，昨日接受娛樂網站TMZ訪問時稱，看罷《God Control》MV後，彷彿受到二次傷害，「它令我身歷其境一樣」，對於娜姐的做法表示不滿。